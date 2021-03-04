Lavrov: 'Türkiye örneğinde NATO’nun demokrasiye yaklaşımı çok açık görülüyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Türkiye örneğinde, NATO içerisinde demokrasi ile ilgili meseleler konusundaki gerçek tutumun ne olduğunu çok net görmek mümkün” dedi.
İngiltere’de yayınlanan ‘Russkaya Mısl’ isimli dergiye konuşan Lavrov, NATO ve Türkiye gündemini değerlendirdi. Lavrov demecinde, NATO üyesi olan Türkiye’nin yine de kendi bağımsız dış politikasını gütmeye çalıştığını, bu sebeple yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Lavrov açıklamasında, “Ankara’nın NATO üyeliğine büyük önem verdiği ve bu çerçevede bir dizi yükümlülüğü olduğu bir sır değil. Bununla birlikte Türkiye yönetimi kendi bağımsız, ulusal odaklı dış politikasını gütmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.
'ELEŞTİRİLMESİNE NEDEN OLDU'
Sputnik’in aktardığına göre, Ankara’nın Washington’ın tutumunu körü körüne izlemek istememesi ve kendi savunma kapasitesini belirlemek konusunda bağımsız davranması nedeniyle NATO’daki müttefikleri tarafından eleştirilmesine neden olduğunu ifade eden Lavrov, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Türkiye örneğinde, NATO içerisinde demokrasi ile ilgili meseleler konusundaki gerçek tutumun ne olduğunu çok net görmek mümkün.”
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