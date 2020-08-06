Lazio Fenerbahçe ile Muric pazarlığında
İtalyan ekibi Lazio golcü Vedat Muric için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Transferde bir sürpriz yaşandı ve İtalyan ekibi Lazio golcü Vedat Muric için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye 18 milyon Avro ve sonraki satış yoluyla bonuslardan gelecek olası gelirleri önerdiği iddia edildi.
İtalyan kulübünün temsilcileri bu sabah saatlerinde İstanbul'a gelip, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
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