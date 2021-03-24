Lazio ile Muriç'in yolları ayrılıyor mu?

24 Mart 2021 Çarşamba, 08:23

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, takımdan ayrılabilir.

LAZİO, MURİÇ İLE YOLLARINI AYIRMAK İSTİYOR

Football İtalia'da yer alan haberlere göre; Lazio, bu sezon sakatlık ve koronavirüs rahatsızlığı yüzünden istediği süreleri alamayan ve başarılı bir performans ortaya koyamayan Vedat Muriç ile yollarını ayırmak

Haberde, Kosovalı oyuncunun bir seçenek olarak Fenerbahçe'ye de geri dönebileceği belirtildi. İtalyan ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde maliyetlerin düşeceği ve gönderilecek oyuncuların listesinde ise Vedat Muriç'in yer aldığı öğrenildi.