Lazio Muric için el yükseltti!

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:48

İtalya'nın Lazio takımı Fenerbahçe’nin santrforu Vedat Muric için teklif yükseltti. Kosovalı futbolcu için istekli olan İtalyan kulübünün son teklifi 20 milyon Avro.

20 MİLYON AVRO

Lazio Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki forveti Vedat Murc için yeni bir teklif yaptı. Fenerbahçe’nin kapısını çalan İtalyan devi Kosovalı futbolcu için 20 milyon Avroyu gözden çıkardı.



Bu sezon başı Rizespor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Vedat Muric Süper Lig’de Sarı-Lacivertli formasyla çıktığı 32 maçta 15 gol attı 6 asist üretti.