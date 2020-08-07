Lazio, Muric için el yükseltti; anlaşma an meselesi

07 Ağustos 2020 Cuma, 09:20

Lazio, Vedat Muric için Fenerbahçe’ye yaptığı teklifini yeniledi… İtalyan gazeteci Gianluca DiMarzio’nun haberine göre; daha önce Fenerbahçe’ye 15 milyon Avro ve 3 milyon bonuslarla öneren Lazio, bonussuz teklifini 18 milyon Avro’ya çıkardı. Fenerbahçe ise 15+3 cevabına karşılık olarak 25 milyon Avro bonservis istediğini iletmişti.

Bir başka kaynak ise bu rakamın 20 olduğunu ve tarafların el sıkıştığını iddia etti.

Vedat Muric, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon avro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Rizespor, Fenerbahçe ile yaptığı anlaşmada sözleşmeye bir sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi ekletmişti. Kosovalı golcünün Lazio'ya transfer olması durumunda Rizespor da bu transferden para kazanmış olacak.

Vedat Muric, geride bırakılan sezonda Fenerbahçe'nin en golcü ismi oldu. Kosovalı golcü, ligde ve kupada çıktığı 36 maçta 17 gol 7 asistlik performans gösterdi.