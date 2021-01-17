Le Monde diplomatique: 'Rusya salgını baskılayabilecek bir aşı geliştirdi'

17 Ocak 2021 Pazar, 11:18

Sputnik'in aktardığına göre Le Monde diplomatique'ten Federico Kukso imzasını taşıyan makalede, Rusya'nın Sputnik V aşısını geliştirerek yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını bağımsız bir şekilde baskılama yeteneğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Batı'nın Rus bilimsel geleneği hakkındaki bilgisizliği nedeniyle aşının ortaya çıkmasına şüpheci ve kayıtsız olarak tepki verdiğini belirten yazar, "Dilsel, kültürel ve politik farklılıklardan kaynaklanan bu bilgisizlik, Rus girişimlerini şüpheyle karşılıyor” ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısının geliştirilmesinin Rusya'daki bilimsel çalışmaların tarihsel zincirinin bütününün bir sonucu olduğu vurgulanan yazıda, ancak Batılı ‘hikaye anlatıcılarının’ Rusya'nın başarılarını yıllardır reddettiklerini ve şimdi aşının geliştirildiğinin duyurulması karşısında şaşırdıkları ifade edildi.

Rus aşısının fiyatının uygun olduğuna dikkat çekilen yazıda, "İlaç laboratuvarlarının ürünlerini astronomik fiyatlarla dayattığı ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aksine, Rusya para peşinde değil" vurgusunu yaptı.

Kusko ayrıca Sputnik V aşısının şimdi dünyanın dört bir ucunda yayıldığını ve belki de 50 yıl sonra Batı'nın Rus aşısı hakkındaki şüphelerini hiç kimsenin hatırlamayacağını sözlerine ekledi.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) işbirliği ile geliştirilen ve dünyada Covid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, tescil sonrası çalışmadaki son kontrollerde veri analizinin sonuçlarına göre yüzde 91.4, ağır vakalarda ise yüzde 100 verimlilik gösterdi.