Le Monde Diplomatique Türkiye'nin on üçüncü sayısı Cumhuriyet'le birlikte...
Le Monde Diplomatique Türkiye'nin on üçüncü sayısı bugün Cumhuriyet okurlarıyla buluştu.
Le Monde Diplomatique, her ayın ilk pazartesi günü Cumhuriyet’le birlikte ücretsiz. Le Monde Diplomatique Türkiye'nin on üçüncü sayısı bugün Cumhuriyet okurlarıyla buluştu.
Le Monde Diplomatique, her ay Türkiye’de Türkçe basılıyor ve Cumhuriyet’le birlikte ücretsiz olarak okurlarla buluşuyor. Dünyanın en saygın gazetelerinden biri olan Le Monde Diplomatique’de yer alan analiz ve makaleleri Cumhuriyet okurları artık Türkçe okuyacak ve dünyada yaşanan gelişmelere detaylı ve farklı analizlerle ulaşma şansı yakalayacak.
30 ülkede, 20 dilde yayın yapan uluslararası bir yayın organı olan Le Monde Diplomatique,Cumhuriyet işbirliği artık 31 ülkede 21 dilde okurlarlarla buluşuyor.
En Çok Okunan Haberler
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi'ne 'şehadet'le tehdit
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Özdağ'dan 'iktidara hizmet eden muhalifler' iddiası
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Muharrem İnce, eleştiri ve iddialara yanıt verdi
- 4 yılda en çok değiştirilen isim ve soyadları açıklandı
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi'ne 'şehadet'le tehdit
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Özdağ'dan 'iktidara hizmet eden muhalifler' iddiası
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Muharrem İnce, eleştiri ve iddialara yanıt verdi
- 4 yılda en çok değiştirilen isim ve soyadları açıklandı