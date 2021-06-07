Le Monde Diplomatique Türkiye'nin on yedinci sayısı Cumhuriyet'le birlikte...
Le Monde Diplomatique Türkiye'nin on yedinci sayısı bugün Cumhuriyet okurlarıyla buluştu.
Le Monde Diplomatique, her ayın ilk pazartesi günü Cumhuriyet’le birlikte ücretsiz. Le Monde Diplomatique Türkiye'nin on dördüncü sayısı bugün Cumhuriyet okurlarıyla buluştu.
Le Monde Diplomatique, her ay Türkiye’de Türkçe basılıyor ve Cumhuriyet’le birlikte ücretsiz olarak okurlarla buluşuyor. Dünyanın en saygın gazetelerinden biri olan Le Monde Diplomatique’de yer alan analiz ve makaleleri Cumhuriyet okurları artık Türkçe okuyacak ve dünyada yaşanan gelişmelere detaylı ve farklı analizlerle ulaşma şansı yakalayacak.
30 ülkede, 20 dilde yayın yapan uluslararası bir yayın organı olan Le Monde Diplomatique,Cumhuriyet işbirliği artık 31 ülkede 21 dilde okurlarlarla buluşuyor.
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