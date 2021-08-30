LeasePlan Türkiye, 2021 hedeflerinin üzerine çıktı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Uzun süredir odaklandığımız dijital altyapıya, pandemi döneminde EsnekPlan ve NoStressPlan gibi döneme uygun çözümler ekledik. Bu doğrultuda, 2021 başında koyduğumuz büyüme hedefinin üzerine yıl bitmeden çıkmayı başardık. Temmuz sonu itibarıyla geçen yıla kıyasla sektör ortalamasının üstünde büyüdük. Yılı bu şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler doğrultusunda ikinci el kiralamaların 2021 yılında da önemli oranda talep gördüğünü belirten Türkay Oktay, “Araç kiralama fiyatları geçen yılın başından itibaren ortalama yüzde 25-35 arttı. Buna, sıfır araç tedarikinde yaşanan sorunlar eklenince işletmeler ikinci el kiralamaya çok büyük talep göstermeye başladı. İlk kez 2017 yılında başladığımız ikinci el araç kiralama operasyonu 2020 yılının başından itibaren her geçen dönem arttı. Şu anda kiralamalarımızın yaklaşık %40’ı ikinci el yüksek kaliteli araçlardan oluşuyor” bilgisini verdi.

DUSTER’A OTOMATİK VİTES DOPİNGİ

2010 yılından bu yana iki milyon müşteriye ulaşarak Dacia markasının ikonu haline Duster, yeni EDC şanzıman seçeneğiyle satışa sunuldu. Ön ve arka farlarda ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Y şeklindeki LED ışık imzası dikkat çekiyor. Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor. Yeni Duster, yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor.

Orta konsol, kapaklı 1.1 litrelik saklama alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketine ev sahipliği yapıyor. Tüm donanım seviyelerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor.

Yeni Duster’ın tamamen elektrikli direksiyon sistemi orta ve yüksek hızlı sürüşler için yeniden ayarlanıyor. Direksiyon, saatte 70 kilometrenin üzerindeki hızlarda biraz daha sertleşiyor.

Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4x4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.

Standart olarak sunulan hız sınırlandırma ve yeni nesil ESC’nin yanı sıra Yeni Duster’da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği ve arka tampondaki dört adet ultrasonik sensör sayesinde manevra esnasında sürücüyü sesli uyaran Park Asistanı kullanımı kolaylaştırıyor. Önde bir, her iki tarafta birer ve arkada bir adet olmak üzere dört adet kameradan oluşan 360 derece Kamera sistemi sürücüyü aracın etrafındaki ortam hakkında bilgilendiriyor. 4x4 versiyonlarda bulunan Uyarlanabilir Yokuş İniş Destek Sistemi, özellikle arazide ya da dik eğimlerdeki sürüşlerde kullanışlılık sağlıyor. Aracın yokuşta hızlanmasını önlemek için frenlere müdahale eden sistem, sürücünün isteğine bağlı olarak 5 ile 30 kilometre arasında uyarlanabilir bir sürüş hızı sağlıyor.

YENİ CİTAN VE ECİTAN TANITILDI

Mercedes-Benz’in küçük boyutlu hafif ticari araç segmentindeki modeli Citan, tamamen yenilenmesiyle beraber bir de eCitan isminde, tamamen elektrikli bir versiyona kavuşuyor. İlk aşamada “Panelvan” ve “Tourer” olarak iki versiyonda satışa sunulacak olan Yeni Citan, BASE ve PRO donanımlarına sahip. Citan Panelvan’da altı adet hava yastığı mevcutken, Citan Tourer’da, ön yolcular arasındaki orta hava yastığı sayesinde toplamda yedi hava yastığı aracın mevcut güvenlik donanımlarını pekiştiriyor. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt; “Citan, Mercedes-Benz hafif ticari araçların müşterileri için, içten yanmalı motorlar ile geliştirilen son yeni araç projesi. Gelecekteki tüm yeni gelişmeler, yalnızca elektrikli motorlar ile sunulacak” dedi. Yeni Citan’da ilk aşamada iki farklı benzinli ve üç farklı dizel motor seçenekleri mevcutken 285 km elektrikli menzil sunabilen eCitan, 2022’nin ikinci yarısında yollara çıkacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SÜRÜŞ HAFTASI İKİNCİ KEZ KUTLANACAK

Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nın ikincisi, 11-12 Eylül 2021 tarihleri arasında, İstanbul Tuzla’da bulunan AutoDrom pist alanında yapılacak. Sharz.net’in ana sponsorluğunda, Garanti BBVA, Gersan, Honda, MG, Tragger, Toyota, Lexus ve EniSolar’ın destekleriyle, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenecek etkinlikte, pek çok farklı markanın elektrikli ve hibrit araç modelleri yer alacak. Etkinlik kapsamında, otomobil ve teknoloji meraklıları bir hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı bulacak.

KARSAN’DAN 35 MİLYON AVRO’LUK ANLAŞMA

Karsan, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan yüzde 100 elektrikli toplu ulaşım ihalelerini kazanarak Türk otomotiv sanayinin bugüne kadar ki en büyük elektrikli otobüs ihracatı için anlaşma sağladı. İhale sonucunda Romanya’da Karsan CEO’su Okan Baş’ın katılımıyla düzenlenen iki ayrı törenle 35 milyon Avro tutarındaki toplu taşıma sistemi ihracatı için imzalar atıldı. Karsan, iki ihaleyi de yüzde 100 elektrikli 18 metre uzunluğundaki otobüsüyle kazandı. Yüksek teknolojili ürünleri ile sektöre öncülük eden Karsan, ihale kapsamında 44 adedi Timişoara Belediyesi’ne, 12 adedi Braşov Belediyesi’ne olmak üzere toplamda 56 elektrikli otobüs teslimatı gerçekleştirecek. Bununla birlikte, bölgeye 19’u hızlı şarj olmak üzere toplam 75 şarj istasyonu kuracak ve altı yıl boyunca araçların tüm bakım ve garaj işletmesini üstlenerek kapsamlı bir elektrikli toplu taşıma sistemi hizmeti sunacak.

