‘Lebaleb’in yanıtı, linkler!
AKP’nin düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “lebaleb” olarak tanımladığı kongreler ile ilgili önergeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan üç ay sonra yanıt geldi. Koca, verdiği yanıtta “linkleri” adres gösterdi.
Salgın sürecinde milletvekilleri, Sağlık Bakanı Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye çok sayıda soru önergesi vermişti. Ancak Koca’dan her önergeye aylar sonra “linklerle savunma” geldi. Bakan Koca, CHP’li Ömer Fethi Gürer’in, “Koronavirüs karantinası bitenlere neden yeniden test yapılmıyor” sorusunu yedi ay sonra, “Verilere Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden erişilebilmektedir. Test yapılmasıyla ilgili tüm algoritmalar Sağlık Bakanlığı, Covid-19 rehberinde yer almaktadır” yanıtını verdi. Koca, aynı yanıtı CHP’li Çetin Arık’ın dokuz ay önce sorduğu “Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı ya da bakanlar nezdinde yapılan toplantılara katılacak kişilere özel olarak kaç test yapıldı” sorusu için de kullandı. Koca, CHP’li Burak Erbay’ın yedi ay önce sorduğu “AKP Genel Merkez çalışanı personele bugüne kadar kaç test yapılmıştır” sorusuna yine “linkleri” işaret ederek yanıt verdi.
TEPKİ ÇEKTİ
“Lebaleb” kongreler ile ilgili CHP’li Nihat Yeşil’in, kongrelere kaç kişinin katıldığı, katılan kişilere karantina uygulanıp uygulanmadığı ve katılanlara test yapılıp yapılmadığı yönündeki sorulara da aynı linkleri adres göstermesi de “Bakan Koca, lebaleb kongerelerle ilgili ‘sessizliğini korumaya devam ediyor’” tepkisine neden oldu.
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