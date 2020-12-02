‘Leblebi sahnesi’ne bütçe var, sokak aydınlatmasına yok!

02 Aralık 2020 Çarşamba, 14:07

Sayıştay’ın 2018 yılı raporlarına göre 414 milyon lira borcu olduğu tespit edilen AKP'li belediye, bütçe yetersizliği nedeniyle sokak ve park aydınlatmalarında kullanılacak ampulleri alamadığı için ihaleyi iptal etti.

Şubat ayında Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sokak, park ve bahçelerin aydınlatması için ampul alımı ihalesine çıkıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü sekiz farklı aydınlatma ürünü için ihale dosyası hazırladı. Şubat ayında çıkılan ihaleye verilen teklifler ayrılan ödeneğin üzerinde gelince Çorum Belediyesi alımı yapamadı ve 10 Mart 2020’de ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı.

Öte yandan, aynı belediye TRT ekranlarında yayımlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde Çorum leblebisinin yer aldığı sahne nedeniyle "Payitaht Abdülhamid" dizisinin yapımcı firmasına 40 bin lira reklam ücreti ödedi.

‘FİYAT ÜZERİNDE YAYGARA YAPTILAR’

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şu açıklamayı yaptı:

“Maalesef takdir ve teşekkür edileceğim yerde fiyat üzerinde yaygara yaptılar. Bizi eleştirenler Abdülhamit’e Kızıl Sultan diyenlerin torunlarıdır. Çorum maalesef olumsuz haberlerle anılıyor. Bazı basın yayın organları da sanki şehirde başka güzel bir haber yokmuş gibi ulusa sürekli şehri karalayıcı, kötü imaj oluşturacak haberleri ön plana çıkartmanın telaşı içindeler. Bunları da anlamış değilim.”