LeBron James yıl sonunda milyarderler kulübüne girecek

30 Ocak 2021 Cumartesi, 14:06

Forbes’da yer alan haberde, LeBron James’in bu sezonki kazançlarıyla 1 milyar dolarlık kariyer kazancına ulaşacağı ve bunu yapan beşinci sporcu olacağı belirtildi. LeBron James, Los Angeles Lakers’dan bu yıl alacağı maaş ile yıl içerisinde toplam 95.4 milyon dolar kazanç sağlayacağı ifade edildi. Pandemi sebebiyle ligde yaşanan gelir kaybını dengelemek için oyuncuların maaşlarının yüzde 20’lik kısmının emanet hesaba aktarılmasından kaynaklı olarak LeBron James’in Lakers’dan alacağı bu sezonki 39.2 milyon dolar, 31.3 milyon dolara düşecek. James’in maaşına ek olarak bu yıl içerisinde sponsorluk ve diğer reklam gelirlerden 64 milyon dolar gelir sağlayacağı kaydedildi.

Yıl sonunda kariyer kazancında 1 milyar dolara ulaşacak LeBron James bunu başarmış beşinci sporcu olacak. Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’den sonra LeBron James de milyarderler kulübüne giren bir diğer isim olacak.

GELİRLERİN BÜYÜK KISMI SAHA DIŞINDAN

Bu yılki kazançlarıyla art arda yedinci sezonda NBA’in en çok gelir sağlayan oyuncusu olan LeBron James’in 1 milyar dolara ulaştığında elde ettiğin gelirin 700 milyon dolarlık kısmını sponsor, reklam geliri ve yatırımlarından elde ettiği kazançlar oluşturmuş olacak. 2016/17 sezonunda James, NBA’deki en yüksek maaşa sahip oyuncu olmuştu. O sezon James’in kariyeri boyunca en çok maaş alan oyuncu sıralamasında ilk sırada yer aldığı tek sezondu.