LeBron James’den yeni rekor
Los Angeles Lakers’da sayı, asist ve ribaunt istatistiklerinde ilk sırada olan LeBron James, All-Star arasına girilirken bunu başarmış en yaşlı oyuncu oldu.
Los Angeles Lakers’ın 36 yaşındaki süper starı LeBron James, bu sezon kırdığı rekorlarına bir yenisi daha ekledi. Bu sezon ligde 25.8 sayı, 8 ribaunt ve 7.8 asist ortalamalarıyla oynayan James, bu alanlarda takıma liderlik ediyor. Yarın yapılacak All-Star ile birlikte lig arasına girilirken yıldız oyuncu bu üç alanda ilk sırada bulunan en yaşlı oyuncu unvanını elde etmiş oldu.
TAKIMLAR BELLİ OLDU
All-Star maçında takım kaptanlarından olan LeBron James, Kevin Durant ile yaptığı kadro seçiminde takımına Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncic ve Nikola Jokic’i alarak ilk beşini tamamladı. James’in takımının yedeklerinde ise Jaylen Brown, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Chris Paul, Domantas Sabois ve Ben Simmons yer aldı. Sakatlığı sebebiyle yarınki maçta oynayamayacak olan Durant ise ilk beşini Bradley Beal, Joel Embiid, Kyrie Irving, Kawhi Leonard ve Jayson Tatum’dan oluşturdu. Takımın yedeklerine ise şu isimler seçildi; James Harden, Zach LaVine, Donovan Mitchell, Julius Randle, Nikola Vucevic, Zion Williamson, Anthony Davis
BOOKER YERİNE MIKE CONLEY
Kevin Durant’in takımına seçtiği Devin Booker’ın sakatlığı sebebiyle All-Star maçında yer alamayacağının açıklanmasının ardından Booker’ın yerine Mike Conley’nin seçildiği açıklandı. Sol dizindeki burkulma nedeniyle maçta forma giyemeyecek Booker’ın üç sayı yarışmasından da çekildiği belirtildi. 14 yıldır NBA’de oynayan Mike Conley ise yarın kariyerinin ilk All-Star maçına çıkacak. Tecrübeli oyun kurucu Devin Booker’ın yerine üç sayı yarışmasında da mücadele edecek.
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