LeBron James'ten Floyd için tarihi açıklama: Amerikan medyası..
Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, George Floyd'un ölümü sonrası tüm hafta boyunca yayılan protestolar hakkında üst üste paylaşımlar yaptı.
Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, George Floyd'un ölümü sonrası tüm hafta boyunca yayılan protestolar hakkında üst üste paylaşımlar yaptı.
ABD’de tüm şehirlerde devam eden protesto gösterilerine destek veren James twitter hesabında ‘Amerika neden bizi de sevmiyor?’ ifadelerini kullanmıştı.
Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanan NBA yıldızı George Floyd ile ilgili paylaşımlarına aralıksız devam etti.
James, Colorado Eyaleti meclis binası önünde ellerini arkadan bağlayıp ‘nefes alamıyorum’ diyerek yüzüstü yatan ve protesto gerçekleştiren binlerce kişinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
‘AMERİKAN MEDYASI BUNU GÖSTERİYOR MU?’
Medyaya gönderme yapan yıldız basketbolcu, ”Medya bunu gösteriyor mu? Hiç sanmıyorum. Nedenini biliyorsun çünkü bu birlik, güzel ve barışsever” ifadelerini kullandı.
Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden beri adeta NFL’den aforoz edilen yıldız quarterback Colin Kaepernick’in fotoğrafı ile Floyd’un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu ve “Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hala bulanık mı? #UyanıkKal” ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulunmuştu.
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