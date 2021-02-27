LeBron James’ten Ibrahimovic’e siyaset yanıtı

27 Şubat 2021 Cumartesi, 11:09

Milan’ın yıldız forveti Zlatan Ibrahimovic LeBron James ve diğer statü sahibi oyuncuların siyasi konulardan uzak durup işlerini yapmaları gerektiğini söylerken James, ‘’ Ben siyaset yapmıyorum. Yanlış olan şeyleri söylemeye devam edeceğim. ‘’ dedi.

NBA’de normal sezonda Portland Trail Blazers’ı 102-93 mağlup eden Los Angeles Lakers’da LeBron James, maç sonu açıklamalarda bulunurken Zlatan Ibrahimovic’e de yanıt verdi. Yıldız oyuncu sadece spora bağlı kalmayacağını ve dünyada yanlış giden şeyler olduğunda konuşmaya ve tepki göstermeye devam edeceğini vurgulayarak, ‘’ Sadece spora bağlı kalıp hayatıma devam etmeyeceğim. Bu platformun ve sesimin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Günün sonunda yanlış olan şeyler hakkında asla susmayacağım. ‘’ ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN SESİ OLACAĞIM

Doğduğu yer olan Akron’da açtığı ve dar gelirli ailelerin çocuklarına hizmet veren okuldaki öğrencilerin ihtiyaçlarını dile getirmeye devam edeceğini söyleyen James, ‘’ Eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, sistematik bastırma ve ülkede olan şeyler hakkında konuşacağım. Çünkü bu toplumun bir parçasıyım ve olup bitenleri görüyorum. Okulumda 300’den fazla çocuğum var ve onların bir sese ihtiyaçları var. Ben onların sesiyim ve her şeye ışık tutmaya devam etmek için konuşacağım. ‘’ dedi.