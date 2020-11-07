LeBron'dan Trump'a blok!

07 Kasım 2020 Cumartesi, 19:59

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron James, Amerikan seçimlerini zaferle tamamlayan Joe Biden'ı sosyal medya hesabından farklı bir yolla kutladı.

Geçen gün, Biden ve yardımcısı Kamala Haris'i işaretleyip, "Haydi oyunu bitir" diye mesaj yazan James, bu kez de Demokratların adayı Biden'ın Cumhuriyetçilerin adayı ve ABD Başkanı Trump'a blok yaptığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

LeBron, siyah Amerikalıların öldürülmesi nedeniyle Trump yönetimini ağır dille eleştirmişti. Los Angeles'ın bağlı olduğu bölgede Demokratların adayları seçimi kazanmıştı.