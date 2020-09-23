LeBron'u söndürdü, Lakers'ı yıktı!

23 Eylül 2020 Çarşamba, 12:35

NBA play-off’larının en unutulmaz performanslarından birini izleten Nuggets’ın yıldızı Jamal Murray 28 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers’ın umutlarını söndürdü…

Denver Nuggets, serinin 3. maçında karşılaştığı Lakers’ı 106-114 mağlup etmeyi başardı. Son periyoda 18 sayı geride giren Lakers, farkı 3’e kadar indirdi, skoru eşitleyebilecek hücumları da yakaladı ama Jamal Murray maçın sonuna damga vurdu ve takımına galibiyeti getirdi.

Lakers’ta Lebron James’in 30 sayısına rağmen kaybedilen maçta üçlükleri ile durdurulamayan Murray 28 sayı 12 asistlik performansıyla geceye damga vurdu.

Seride ilk iki maçı kaybeden Nuggets son çeyrekte neredeyse 20 sayılık üstünlüğü kaybedecek düşüşe geçmesine rağmen maçı bırakmadı ve Lakers’ın 3-0’ı yakalamasına izin vermedi. Bu sezon 2 kez 3-1’den gelerek konferans finaline çıkan Denver Nuggets’ta Jerami Grant da 26 sayı ile Murray’e eşlik eden isim oldu.

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NBA’de şimdiye kadar hiçbir takım seride 3-0 geri düştükten sonra kazanamadı bu yüzden Nuggets son saniye üçlüğüyle kaybettiği 2’inci maçın ardından bu mücadeleyi mutlaka kazanması gerekiyordu.

Performansı uzun süredir tartışılan hatta takımdan gönderilmesi istenen Murray kendini ispat ettiği bir geceyi müthiş üçlük isabetiyle geride bıraktı. Jamal Murray bu sene play-offlarda ‘clutch’ son 5 dk da fark 5 sayı veya daha az ise) anlarda %72.7 (8/11) üçlük isabeti ile oynuyor.



