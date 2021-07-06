Leeds United, Barcelona'dan Junior Firpo'yu transfer etti
Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United, Barcelonalı yıldız Firpo'yu transfer etti.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Barcelona ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlandığı ve 24 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Leeds United, Junior Firpo için Barcelona'ya 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Katalan temsilcisinin 2019 yılında Real Betis'ten transfer ettiği Dominik Cumhuriyeti asıllı İspanyol oyuncu, Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada 2 gole imza atmıştı.
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