LeMan'dan dikkat çeken "Ay" karikatürü
LeMan dergisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ay'a çıkıyoruz" açıklamasının ardından ekonomik krize dikkat çeken bir karikatür paylaştı.
LeMan dergisinden dikkat çeken bir karikatür paylaşıldı. Paylaşılan karikatürde pazar alışverişi üzerinden ekonomik krize dikkat çekildi.
İŞTE O KARİKATÜR
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