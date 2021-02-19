LeMan'dan dikkat çeken "Ay" karikatürü

LeMan dergisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ay'a çıkıyoruz" açıklamasının ardından ekonomik krize dikkat çeken bir karikatür paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2021 Cuma, 20:20
LeMan'dan dikkat çeken
Abone Ol google-news

LeMan dergisinden dikkat çeken bir karikatür paylaşıldı. Paylaşılan karikatürde pazar alışverişi üzerinden ekonomik krize dikkat çekildi.

İŞTE O KARİKATÜR


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler