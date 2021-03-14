LeMan'dan Fahrettin Koca'ya Tıp Bayramı göndermesi

14 Mart 2021 Pazar, 17:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında mücadele eden sağlık emekçileri için, ''Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Koca'nın açıklamalarını konu alan karikatür dergisi LeMan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, ''Sağlık çalışanlarının yanındayız'' diyerek bir karikatür yayımladı.

İşte o karikatür: