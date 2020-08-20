Lemina Galatasaray'a dönüş yolunda
Teknik direktör Fatih Terim'in de yeniden kadroda görmek istediği Lemina, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Mario Lemina'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı sosyal medyada takipten çıkaran ve adı Beşiktaş ile de anılan Gabonlu orta saha, dönüş sinyali verdi.
Teknik direktör Fatih Terim'in de yeniden kadroda görmek istediği Lemina, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Kolombiya basını ise Real Madridli James Rodriguez adını da Galatasaray ile andı. Yerel basın Falcao'nun dervereye girdiğini iddia etti.
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