L'Equipe: "Lille'in neşesi"
Fransa Ligue 1'de deplasmanda Metz'i 2-0 mağlup eden Lille'de takımının ilk golünü kaydeden Burak Yılmaz için L'Equipe, "Kral geri döndü" ifadelerini kullandı.
Ligue 1'in 32. haftasının açılış maçında Lille, Metz'e konuk oldu. Geçtiğimiz hafta Paris Saint Germain deplasmanından galibiyetle ayrılan Lille, bu hafta da deplasmanda oynadı. Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup eden Lille, puanını 69 yükseltirken Paris Saint Germain ile puan farkını altıya çıkardı.
TÜRK MARŞI
L'Equipe gazetesi, Lille'in attığı golden sonra Yusuf Yazıcı'nın gol sevincini yapan oyuncuların fotoğrafını kapakta "Lille'in neşesi '' başlığıyla verdi. Gazetede ayrıca, maç haberi '' Türk Marşı '' başlığıyla yer alırken Burak Yılmaz'ın golü için '' Kral geri döndü. '' ifadeleri kullanıldı.
"BİRLİKTE BAŞARACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"
Koronavirüs tedavisi devam eden Yusuf Yazıcı, kendisinin gol sevincini yapan takım arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşırken şu ifadeleri kullandı, "Bazen bir sembol tüm duygulara tercüman olur. Orada olamasam da tüm kalbimle sizlerleydim. Birlikte başaracağımız çok şey var."
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