Levent Üzümcü'den AKP'ye yakın isimlerin 'Gezi' söylemlerine sert yanıt

05 Ağustos 2021 Perşembe, 15:55

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve sonrasında Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Diğer taraftan Türkiye'nin yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı tartışmalara neden oluyor. Ünlüler ise günlerce süren yangınlara etkili müdahale yapılmaması nedeniyle 'Help Turkey' etiketiyle yardım çağrısında bulunuyor.



Öte yandan yardım çağrılarına tepki gösteren AKP'ye yakın isimler, 'geziciler nerede' söylemlerinde bulunuyor.

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü ise Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamalarda AKP'li isimlerin gezi söylemlerine sert tepki gösterdi.

"BUNU SÖYLEYENLER HÜKÜMET YANLILARI"

Üzümcü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye akciğerlerini kaybediyor. Bununla ilgili su yüzüne çıkan gerçekler hepimizi çileden çıkarıyor. Çok zor bir zaman bu durumun tanımı. Peki bundan nasıl kurtulacağız? Elimizde 5 tane yangın söndürme uçağı hangarda beklerken acaba biz bundan nasıl kurtulacağız?

Gezi direnişi sırasında yürüyenler için Türkiye'nin ormanları yanıyor neredesiniz deniyor? Bunu söyleyenler de hükümet yanlıları. Yanan ormanın büyüklüğü bizim söndürebileceğimiz bir şey değildir. Bu ormanları yanarken sahipsiz bırakan yanmalarına göz yuman zihniyetin karşısında olduk biz. Bu kendimi aklamak için yaptığım bir konuşma değil, bu biraz farkına varmanızla ilgili yapılan bir konuşma.

Bizler bugünler yaşanmasın diye gezi direnişi sırasında kol kola yürüdük. Bizler devlet liyakatle yönetilsin diye gezide kol kola yürüdük. Bizler çocuklarımız iyi bir milli eğitim alabilsinler diye kol kola gezide yürüdük. Yanan her ormanda kesilen her ağaçta geziciler neredesiniz diyerek elinize ne geçecek bilmiyorum. Biz nasıl söndürelim o yangını? Bizim sahip olduğumuz devletin o yangını söndürmesiyle ilgili vergi veriyoruz. Bizim devletimize vermiş olduğumuz vergilerle devletimizin yapması gerekli olan şey hangarlardaki o uçakların kullanılabilir halde hazır tutulmasıdır. Lütfen biraz olaylara böyle bakmaya çalışalım. Bugün Türkiye'nin güneyinde ve güneybatısında yanan ormanlar hepimizin ormanı hepimizin ciğeri. O ormanlar partisine göre yanmıyor.Lütfen sizden rica ediyorum biraz aklıselim düşünün."