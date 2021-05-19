Lewis Hamilton: "Hiçbir çocuk şiddet korkusu altında yaşamamalı"

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:52

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalara tepki gösterdi. 2020 Formula 1 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 36 yaşındaki sporcu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Filistin ile İsrail arasında gördüklerim beni mahvetti. Savaşın sonlandığını görmemizi umuyor ve dua ediyorum. Hiçbir çocuk şiddet korkusu içinde yaşamamalı. Yataklarının altında gizlenip, bir sonraki vurulan yerin kendi evleri olmayacağını umuyorlar. Yetkililer bunu derhal hafifletmeli.

Şu anda benim kadar güçsüz hissediyorsanız veya böyle bir dönemde ne söyleyeceğinizden ve nasıl yardım edeceğinizden emin değilseniz, sahada ihtiyacı olan insanlara somut destek sağlayan gruplar var. Yiyecek, su, bandaj ve diğer temel ihtiyaçlar gibi. Bugün Gazze'deki çalışmalarını desteklemek için Save the Children (Çocukları Kurtarın) Vakfı'na bağışta bulundum. Mümkünse onları desteklemek için bana katılın ya da sahada çalışan diğer grupları desteklemeyi düşünün."

Hamilton'un paylaşımı:



