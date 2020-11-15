Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu

15 Kasım 2020 Pazar, 15:12

Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen müsabakada birinci olan Hamilton, sürücüler klasmanında ikincilikte yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde bitime 3 etap kala şampiyonluğu garantiledi.

Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı.

Böylece Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.







