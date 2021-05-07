Avrupa Ligi'nde 'Türkiye' gerçeği; bizimkileri elediler!

07 Mayıs 2021 Cuma, 08:06

Futbolda hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi’nde finale kalan takımlar belli olurken Avrupa Ligi finalinde Türkiye açısından dikkat çeken bir eşleşme ortaya çıktı. 26 Mayıs’ta şampiyonluk için karşılaşacak ekiplerden hem Manchester United hem de Villarreal, sezona Türk takımlarıyla aynı grupta başladı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Medipol Başakşehir; Fransa’dan Paris Saint-Germain, İngiltere’den Manchester United ve Almanya’dan RB Leipzig ile aynı gruba düşmüştü. Temsilcimiz son sırada yer almasına rağmen M.United gibi bir takımı 2-1 yenerek adından söz ettirmişti.

M.UNITED’IN FİNAL YOLUNU BAŞAKŞEHİR AÇTI

İşte o grupta 9 puanla 3. sırada kalan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden İngiliz devi, finale kadar gelmeyi başardı. Kırmızı Şeytanlar, Kupa 2’de sırasıyla Real Sociedad, Milan, Granada ve Roma’yı eledi. Böylece bir anlamda Başakşehir’e kaybettiği maç nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nden elenen ManU, kendisi için daha kolay lokma olan Avrupa Ligi’nde zorlanmadan finale kaldı.

SİVASSPOR FİNALİSTE DEPLASMANDA 3 GOL ATTI

UEFA Avrupa Ligi’nde Demir Grup Sivasspor’un yer aldığı grup da diğer finalisti çıkardı. Temsilcimiz I Grubu’nu 6 puanla 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Ancak grubu 16 puanla lider bitiren Villarreal, finale kadar gelerek Manchester United’ın rakibi oldu. Sivasspor, Villarreal’e İspanya’daki maçta 5-3 yenilmiş, kendi evinde ise 1-0 mağlup olmuştu. İspanyol temsilcisi ise gruptan çıktıktan sonra Salzburg, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb ve Arsenal’i saf dışı etti.

FİNAL SÜPER LİG 2'NCİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

UEFA Avrupa Ligi finalinin Türk takımları için bir başka anlamı daha var. Kupayı Manchester United'ın kazanması durumunda; Süper Lig ikincisi, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu yerine 3. Ön Eleme Turu'ndan katılacak ve o turda veya devamında elenirse Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılacak. Villarreal kazanırsa, ikincimiz Devler Ligi’ne ancak 3 ön elemeyle girebilecek ve ilk turda elenirse Avrupa’ya da veda edecek.

Kaynak: Ajansspor