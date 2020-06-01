Leyla ile Mecnun, yeniden izleyiciyle buluşuyor

01 Haziran 2020 Pazartesi, 11:40

Senaryosunu Burak Aksak'ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği, oyuncu kadrosunda ise Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür, Melis Birkan ve Cihan Ercan gibi isimlerin yer aldığı komedi dizisi "Leyla ile Mecnun" tekrar TRT 1'de ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

104 bölümden oluşan dizi, her hafta pazartesi günü saat 23.50’de ekranlarda olacak ve iki bölümü birden ekranlara gelecek.

Her hafta pazartesi günleri TRT 1’de ekranlara gelecek diziler;

20.00 - Yedi Numara

21.50 - Yeşil Deniz

23.50 - Leyla ile Mecnun