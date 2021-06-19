Leyla ile Mecnun'un çekimleri başladı
Ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan efsane dizi 'Leyla ile Mecnun'un çekimleri başladı. Dizinin sosyal medya hesabından setten fotoğraf paylaşıldı.
Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıl sonra geri dönüyor.
Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizinin yeniden çekileceği ve Exxen'de yayımlanacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.
Bugün ise Leyla ile Mecnun'un resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafla çekimlerin başladığı duyuruldu.
İşte o paylaşım;
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