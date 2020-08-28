LG'den nefes almayı kolaylaştıran pilli maske

28 Ağustos 2020 Cuma, 11:24

PuriCare Wearable Air Purifier, LG'nin ev hava temizleyicilerindekine benzeyen iki değiştirilebilir H13 HEPA filtresi kullanıyor. Maskenin içerisinde bulunan iki fan, nefes almayı doğal bir hale getirmek için hızını üç farklı seviyeden birine ayarlayabiliyor. Fanlar hızlandığında içeriye daha çok hava giriyor, fanlar nefes verirken yavaşlıyor böylece direnç azalıyor.

LG’nin hava temizleme alanındaki en son gelişmelerini kullanan yüksek performanslı değiştirilebilir filtreler, PuriCare Wearable’ın hem iç hem de dış mekanda taze, temiz hava sağlamasına olanak tanıyor. Çift Fanı ve patentli Solunum Sensörü ile LG'nin giyilebilir hava temizleyicisi, kullanıcıların temiz, filtrelenmiş havayı almalarına izin verirken Solunum Sensörü, kullanıcının nefes döngüsünü ve hacmini algılıyor. Fanlar, nefes almayı zahmetsiz hale getirmek ve hava girişine yardımcı olmak için otomatik olarak hızlanırken ve nefes verirken direnci azaltmak için yavaşlar.

LG'ye göre cihaz, yüksek modda iki saat, düşük modda sekiz saat pil ömrü sunuyor. Burada LG, muhtemelen fan hızından bahsediyor. Cihazın şarj kılıfındaki UV ışığı, firmaya göre maskeye yapışan mikropları öldürüyor. Kılıf, maskedeki filtrelerin değişmesi gerektiğini algılayabiliyor ve bu konuda kullanıcıyı uyarabiliyor.

LG'nin sanal IFA 2020 sergisinde gösterilecek olan PuriCare Wearable Air Purifier'ın yılın dördüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Cihazın fiyatıyla ilgili ise henüz bir bilgi verilmedi.