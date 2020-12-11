LG'den yeni akıllı telefon planı
Kore merkezli teknoloji devi LG, giriş sınıfı ve orta sınıf akıllı telefonlarında yeni bir plan için hazırlık yapıyor.
CHIP Online'ın aktardığı habere göre, Strategy Analytics tarafından yapılan araştırmada 2013'ün ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında 3'üncü sırada yer almasına rağmen LG, bu yılın 3'üncü çeyreğinde sıralamada ilk 7'de bile yer almıyor. Zira Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi Çinli akıllı telefon üreticileri rekabeti önemli ölçüde artırmış durumda.
Bu durumun nedeni Çin merkezli üreticilerin kendi kaynaklarını kullanıyor olması. Özellikle işlemci pazarında Qualcomm'a olan bağımlılık son yıllarda oldukça azaldı.
LG de giriş segment ve orta segment akıllı telefonları için yeniden planlama yapmaya başladı.
Şirketten gelen açıklamalara göre LG, düşük kalitede ve orta sınıf akıllı telefonlarında dışa olan bağlılığını azaltma planları yapıyor. Bu hamle, şirketin bu kategorilerde rekabetçi kalmasına yardımcı olması açısından olumlu olacağı öngörülüyor.
Şirket tarafından planın nasıl uygulamaya sokulacağı konusunda bir açıklama gelmedi.
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