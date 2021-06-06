LGS kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 LGS Sınavının (Sayısal /Sözel) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımladı.

İHA
06 Haziran 2021 Pazar, 17:32
LGS kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, ''Bugün gerçekleştirilen 2021 LGS Sınavının (Sayısal /Sözel) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı" açıklamasını yaptı.


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