LGS sonuçları açıklandı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 09:09

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 'meb.gov.tr' adresinde açıklandı.

Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7.85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56.29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286.35, standart sapması ise 69.22 olarak hesaplandı.

Sınav sonuçlarıyla aynı anda 'Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu' da yayımladı. Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları detaylı olarak incelendi, sınavdaki alt testlerde elde edilen dağılımlar yorumlandı, testin teknik özellikleri hakkında sonuçlara yer verildi.

'FEN BİLİMLERİNDE DOĞRU CEVAPLAR ARTTI'

2020 merkezi sınavında sözel bölümde yer alan soru sayısı 20 olan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 10,00, soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,05, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,39 ve yabancı dil alt testinde ise 3,53 olarak gerçekleşti.

Sayısal bölümde soru sayısı 20 olan matematik ve fen bilimleri alt testleri yer aldı. Öğrencilerin matematik testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 4,89, fen bilimleri alt testindeki doğru cevap sayısı ise 10,21 olarak hesaplandı.

2019 yılındaki merkezi sınav sonuçlarıyla kıyaslandığında öğrencilerin fen bilimleri testinde daha başarılı olduğu, diğer testlerde ise daha düşük başarı gösterdiği belirlendi.

'KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI'

Raporda, çeşitli öğrenci gruplarının sınav performansları hakkında da analiz sonuçlarına yer verildi. Elde edilen bulgular, kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu. 2018 ve 2019 yıllarındaki merkezi sınavlarda da ortaya çıkan bu sonuç, kız öğrencilerin görece yüksek başarısının sürdüğünü gösteriyor.

'ANNE BABA EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEK ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI'

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi. Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.