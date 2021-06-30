LGS'de derslerin doğru cevap ortalaması açıklandı

30 Haziran 2021 Çarşamba, 11:28

2021 LGS'nin sonuçlarının ardından yayımlanan analiz raporunda dikkat ayrıntılar yer aldı.

36 ilden 97 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci olduğu sınavda en yüksek başarı 20 soruda 9,41 doğru cevapla Türkçe testinde gösterilirken, en düşük başarı 4,20 doğru ortalamasıyla matematik testinde gösterildi.

Analiz raporunda öne çıkanlar şöyle:

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Türkçe alt testinde (9,41), en düşük başarıyı Matematik alt testinde (4,20) göstermiştir.

Sayısal bölümde yer alan Fen Bilimleri alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 8,04 olarak hesaplanmıştır. Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,23, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,35 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,93'tür.

Alt testlere göre doğru cevap sayılarının dağılımı incelendiğinde 2021 Merkezi Sınavdaki öğrenci performanslarının 2020 yılındaki öğrenci performansları ile genel bir benzerlik içinde olduğu görülmektedir.