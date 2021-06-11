LGS'de şaibe iddialarının ardından ortaya çıkan video... Kaya: Ziya Selçuk, kanıt mı istiyorsun?

11 Haziran 2021 Cuma, 10:50

LGS sınavındaki 10 matematik sorusunun bir yayınevinin kitaplarında yer alan sorularla büyük ölçüde benzerlik taşıdığının iddia edilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

İddialarının odağındaki yayıncı Sinan Kuzucu, kendi yayınevinin Instagram sayfasında LGS öncesi paylaşılan video ortaya çıktı. Kuzucu'nun videoda "Şunu size kesinlikle söylüyorum. Her 20 sorunun özellikle Türkçe, Matematik, Fen'den en az 16 tanesini çok rahat yapacaksınız. Belki 17'sini. Her dersten 2-3 soru belki biraz daha seçici. Bütün sorular yıl içinde çözdüğünüz soru modelleri olacak. Dün inceledim bütün soruları içinde yanıtları var. İyi okuduğunuz sürece o yanıtları bulacaksınız" dediği görülüyor.

CHP'Lİ KAYA: YAYINEVİ SAHİBİNİN VİDEODA ANLATTIĞINI GÖRMEDİNİZ Mİ?"

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan sınavın sorularının çalındığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkında suç duyurusunda bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, ANKA'ya şunları söyledi:

“6 Haziran 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavı düzenledi. Hem sınav öncesinde yaşanan olumsuzluklar hem sınav anında yaşanan olumsuzluk hem de sınav sonrası ortaya çıkan yolsuzluklar ve sonuç almalarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un açıklamaları var. 'Kanıt olmadan belge olmadan bu tür açıklamalar yapmak sınava giren çocukları sıkıntıya sokar' diyor. Sayın Ziya Selçuk kanıt mı istiyorsun?

Sınavdan bir gün önce soruları bildiğini, okuduğunu öğrencilere anlatan video konuşması yapan bir yayınevi sahibi var, Sinan Kuzucu Yayınevi. Şimdi nasıl bir kanıt istiyorsunuz? Sınavlarda çıkan soruları sınav yapılmadan bir gün önce okuduğunu ve kendi dershanesine gelen öğrencilerine video çekerek anlattığını siz görmediğimiz mi? Duymadınız mı? Böyle bir şey kabul edilemez. Çok açık ve net diyor ki; 'Ben sorulara baktım, daha önce size anlattığımın soruların aynısı, soruların yanıtlarından iki tanesi çürük zaten. Onları atın. Sorunun içerisinde dikkatli okuduğunuzda yanıtını görürsünüz. Soruları dikkatli okuyun. Ben soruları gördüm sorular bizim hazırladığımız sorularda benzerlik taşıyan sorular' diyor. Bununla yetinmiyor. Bu canlı konuşmasında anlattığı.

"ÇOK AÇIK VE NET, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ ÇALINMIŞTIR"

İkinci bir nokta var. Bir röportajı var. Röportajında diyor ki 'Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru kitapçığının aynısı, ölçüleriyle, rengiyle, kağıt kalitesiyle aynı olan bizim hazırladığımız kitapçıklar var' diyor. 'Elinize aldığınızda zaten acemilik çekmeyeceksiniz' diyor. Her yıl soruların kendi hazırladığı sorularla aynı olduğunu anlatıyor. Bu kanıtlar, çok açık ve net. LGS sınavında yolsuzluk yapıldığını, soruların önceden çalındığını açıklayan kanıtlardır. Konu Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal etmiştir 16 Haziran tarihine kadar tüm veliler, haksızlığa uğradığını düşünüyorsa idare mahkemesine dava açabilir. Bunun için örnek dilekçeleri sosyal medya hesabımdan görebilirsiniz. Çok açık ve net, çocuklarımızın geleceği çalınmıştır. Buna göz yumanları asla affetmeyeceğiz.”