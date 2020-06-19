LGS’ye girecek öğrenciler... Salgını aklınızdan çıkarın

19 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Öğrencilerin, kendi okullarında sınava girecek olmalarını ve sınav sorularının yalnızca birinci dönem kazanımlarından gelecek olmasını düşünmeleri kaygılarını azaltmalarına yardımcı olabilir. Sınavdan önceki günü nasıl geçireceğine öğrenci kendisi karar vermeli, nasıl daha iyi, daha sakin hissedecekse onu yapmalı.

Bu, arkadaşlarla konuşmak da olabilir, tek başına kitap okuyarak zaman geçirmek de. İyi sonuç almak için kaliteli uyku önemli ama sınavdan önceki gece uykuya dalamamak, sık uyanmak, derin uyuyamamak da mümkün. Uykusuzluğun ertesi gün sabah saatlerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı için bunu da dert etmeden sadece sınav sorularına odaklanmak gerek. Eğitim uzmanı Köksal Bayazıt, sınav sırası ve sonrası için öğrencilere şu hatırlatmalarda bulundu:

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava girerken yanınızda bulunması gereken iki belge var. Bunlardan biri kimlik belgeniz diğeri de fotoğraflı ve okul müdürü onaylı sınav giriş belgesi. Sınav giriş belgeniz bu yıla özgü olarak okulunuz tarafından sınav salonunda sıranıza bırakılacak. Bu nedenle bu belge için endişelenmeyin. Kimlik belgenizi sakın unutmayın.

MASKE

Sınav salonunda yeterli sosyal mesafe sağlandıysa (en az 1 metre) isterseniz maskenizi çıkarabilirsiniz.

SINAVA GİRECEĞİNİZ OKUL

Bu yıl şanslısınız, kendi okulunuzda sınava gireceksiniz. Önemli bir uyarı, arada sınavla ilgili arkadaşlarınızla sorular üzerine konuşmayın.

CEVAP KÂĞIDINIZ

Sınav görevlilerinin verdiği cevap kâğıdını kontrol edin. Özellikle kimlik numaranız, adınızın ve soyadınızın doğru kodlanmış olmasına dikkat edin.

SINAV KİTAPÇIĞI

Görevlilerden sınav kitapçıklarını alır almaz sayfalarını kontrol edin. Bu sırada sorulara da hızlıca göz atmış olursunuz. Özellikle kitapçık türünü işaretlemeyi sakın unutmayın.

SINAVA BAŞLAMA

Sınava kendinizi en iyi hissettiğiniz dersten başlayın. Bu başlangıçtaki sınav kaygınızı ortadan kaldıracaktır. Bu konudaki taktiğinizi deneme sınavlarında kesinleştirin.

SORULARA ÖNYARGILI YAKLAŞMAMALISINIZ

“Bu soru zor yapamam, bu soru kolay cevap x şıkkı” gibi zaman kazanmaya yönelik aceleci davranışlar kazanmak yerine kaybettirir.

TURLU SORU ÇÖZME YÖNTEMİ KULLANIN

Bu yöntem testteki her soruyu incelemenize yardımcı olur. Cevaplandırılmayan soruları soru kitapçığında bir işaret veya simge ile belirlemek o soruların ikinci turda daha kolay bulunmasını sağlar.

UZUN METİNLİ SORULARDAN KORKMAYIN

Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Bu nedenle uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorular olarak algılanmalıdır.

ÇELDİRİCİLERE DİKKAT

Bütün şıkları okuduktan sonra cevaba karar verin. Sizden kimi zaman “doğru” cevap değil, “en doğru” cevap istenir. Unutmayın ki özellikle matematik sorularındaki şıklar, rastgele cevaplar değil, işlem hatalarına göre hesaplanmış cevaplardır. Bulduğunuz sonucun şıklarda olması onun doğru olduğu anlamına gelmez.

KODLAMAYA DİKKAT

Soruyu kitapçık üzerinde çözmüş olmak o soruyla olan işinizin bittiği anlamına gelmez. Soruyu doğru çözmek kadar optik forma doğru kodlamak da önemlidir. Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Bilinçdışı bir şekilde zihniniz başka bir soruya geçmenin hazırlığını yapar. Dolu bir cevap kâğıdı da kendinize olan güveninizi artırır.

STRESİ YENMEK İÇİN

Üsküdar SEV Ortaokulu Rehberlik Bölümü’nden uzmanların son gün önerileri şöyle:

SIRADAN BİR GÜN: Sınavdan önceki günü mümkün olduğunca sıradan bir günmüş gibi geçirin.

ETKİNLİK YAPIN: Dinlenebileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz etkinlikler yapmayı tercih edin.

ONLİNE SOHBET EDİN: Arkadaşlarınızla çevrimiçi görüşmeler yapın.

DİJİTAL DETOKS YAPIN: Sınavdan önceki gece rahat ve yeteri kadar uyumaya dikkat edin. Uykuya dalmayı güçleştirebileceği ve uyku kalitenizi etkileyebileceği için yatmadan en az bir saat önce dijital detoks yapın.

KİTAPÇIKLAR 22 HAZİRAN’DA

- SORU KİTAPÇIKLARINIZ: Covid-19 önlemleri kapsamında soru kitapçıklarınızı 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren okulunuzdan alabilirsiniz.

- SORULARA BAKIN: Kitapçıklarınızı aldıktan sonra isterseniz yapamadığınız soruları tekrar çözebilirsiniz.

- YAPAMADIKLARINIZA ODAKLANMAYIN: Sınav bitmiştir. Yapamadıklarınızı değiştirme olanağınız artık yoktur. Bu nedenle üzülmeyin.

- HAK ETTİNİZ: Tatili hak ettiniz. İyi dinlenin. Lise öğrencisi oldunuz. Sizin için yeni bir maraton başlıyor.