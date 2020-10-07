Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını reddetti
Filistin, Komorlar, Katar, Lübnan ve Kuveyt’in ardından Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını da reddetti.
Filistin, Komorlar, Katar, Lübnan ve Kuveyt’in ardından Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını da reddetti. Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Muhammed El Kıblavi yaptığı açıklamada, Libya’nın Arap Birliği dönem başkanlığı görevini yapmayacağını ve bunu daha iyi koşullarda yapmayı dört gözle beklediğini duyurdu. El Kıblavi, Libya’nın birliğin iç sistemine göre başkanlık hakkında vazgeçmeyeceğini vurguladı.
Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, 22 Eylül’de düzenlediği basın toplantısında, Arap Birliği Genel Sekreterliğinin Arap Barış Girişimine aykırı olarak İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn’e destek vermesi nedeniyle birliğin dönem başkanlığını bıraktığını duyurmuştu. Filistin’in Arap Birliği dönem başkanlığından çekildiğini duyurmasının ardından Komorlar, Katar, Lübnan ve Kuveyt Arap Birliği dönem başkanlığını reddetmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan askeri öğrencilerle ilgili sürpriz talimat
- Milli Piyango’da skandal!
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- AKP'den ilk Ali Edizer açıklaması
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Jinekolog 17 kadını kendi spermleriyle hamile bıraktı
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Saray'da MHP ayarlı yeni sistem hazırlıkları
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
Video Haberler
- 87 Yaşında Covid-19'u yendi
- Genç kadın otomobil altında böyle kaldı
- Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat saldırdı
- Karadeniz üzerinde Rus ve İngiliz uçakları! İşte o anlar
- CNN Türk muhabirine verdiği yanıt yeniden gündem oldu
- Veteriner önündeki dana görüntüleri, büyük ilgi gördü
- Malatya’da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Uçakta maske kavgası kamerada!
- Bodrum'da heyecanlı anlar... Cep telefonuyla görüntülend
- Süleyman Soylu'nun gözyaşları
En Çok Okunan Haberler
- Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan askeri öğrencilerle ilgili sürpriz talimat
- Milli Piyango’da skandal!
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- AKP'den ilk Ali Edizer açıklaması
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Jinekolog 17 kadını kendi spermleriyle hamile bıraktı
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Saray'da MHP ayarlı yeni sistem hazırlıkları
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi