Libya Başbakanı: "Rusya ve Türkiye'nin, Libya'daki yabancı savaşçıları çekme anlaşmasından haberdar değiliz"

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:39

New York ziyaretinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan Dibeybe, "[Yabancı] savaşçıların geri çekilmesiyle ilgili sözü edilen anlaşmadan haberdar değilim. Ancak [bu konuda] herhangi bir anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz [...] Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesi konusunda tüm taraflarla görüşme halindeyiz" dedi.

Dibeybe ayrıca, 24 Aralık'ta seçimleri düzenleme konusunda kararlı olduklarını söyledi, ancak "bazı milletvekillerinin koltuklarından vazgeçme konusunda isteksiz olabileceği" konusunda uyarıda bulundu. Şubat ayında geçici başbakan olarak atanan işadamı Dibeybe, aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

TARAFLAR ANLAŞTI

Geçen ay düzenlenen BM destekli Berlin konferansın ardından, Alman ve ABD'li yetkililer, Libya'da karşıt tarafları destekleyen Türkiye ve Rusya'nın, yabancı savaşçılarını adım adım geri çekmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Öte yandan, geçen Ekim ayında varılan ateşkesin koşullarına göre, tüm yabancı savaşçıların Ocak ayına kadar Libya'yı terk etmesi gerekiyordu.

RUSYA: KARARI DESTEKLİYORUZ

Rusya'nın BM Yardımcı Büyükelçisi Dmitry Polyanskiy Perşembe günü Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, Moskova'nın "tüm yabancı güçlerin ve birliklerin aşamalı olarak geri çekilmesi kararını" desteklediğini söyledi.

Polyanskiy ayrıca, "[Bunu yaparken] aynı zamanda, sahadaki mevcut güç dengesinin bozulmadığından emin olmamız gerekiyor, çünkü bu denge sayesinde Libya'daki durum sakin kalıyor ve silahlı şiddetin tırmanmasına yönelik tehditler ortaya çıkmıyor" dedi.