Libya basını Hafter’in Kahire’ye gittiğini öne sürdü

07 Aralık 2020 Pazartesi, 17:23

Libya basınına yansıyan haberlerde Hafter'in, Mısırlı yetkililerle Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere dün Kahire'ye gittiği öne sürüldü.

Ziyaretin geniş bir yurt dışı gezisinin ilk ayağı olduğu ve Hafter'in bir sonraki durağının Fransa'nın başkenti Paris olacağı iddia edildi. Mısır makamlarından ise ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Paris'te bulunuyor.