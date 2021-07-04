Libya için kritik süreç

04 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Libya’da gözler 24 Aralık’taki seçimlerdeyken Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre’de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylamanın anayasal temeli konusunda uzlaşı sağlayamadığı bildirildi. Reuters’ın haberine göre, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Koordinatörü Raisedon Zenenga toplantılara “net bir gündem ve zaman çizelgesi” ile geldiklerini, dört gün sürmesi beklenen forumun uzlaşı sağlanamaması nedeniyle bir gün daha uzatıldığını ve bir uzlaşı komitesi kurulduğunu hatırlattı.

75 forum üyesi arasından seçilen 13 kişi ile kurulan Uzlaşı Komitesi’nin de “bir anlaşmaya varmayı başaramadığını” belirten Zenenga, “Tüm fırsatlara rağmen hâlâ ortak bir noktanın olmaması üzücü. Bu, LSDF’nin güvenilirliği ve liyakati için iyiye işaret değildir” diye konuştu. Zenenga önceki gece toplantının kapanış konuşmasında tarafların sonuç alamamasının Libya halkı için hayal kırıklığı olacağına değindi. Tüm tarafların görüşmelere devam etmesi, birlik olma hedefiyle uzlaşıya varması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise seçimler için tüm Libyalı tarafları ve BM’yi, sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı. “Kamu yararını ön planda tutmaya, seçimlerin zamanında yapılmasına ve Libya halkının oy hakkını kullanmasına imkân sağlayacak bir formül üzerinde anlaşma çağrısı yapıyoruz” dedi.

Reuters’e konuşan bir LSDF üyesi “Bu sonuç çoğumuzun istediği olmasa da masadaki seçenekler ve UNSMIL’nin liderlik yetersizliği göz önüne alındığında daha iyi bir sonuç” ifadelerini kullandı. BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, İsviçre’yi bir anlaşma olmadan terk etmenin seçimlere yönelik zaman çizelgesi göz önüne alındığında “bir seçenek olmadığını” söylemişti.

TÜRKİYE KARŞITI ÇIKIŞ

Öte yandan ülkenin doğusunda etkin, Halife Hafter güçleriyle müttefik Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Akile Salih önceki gün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Kahthimerini’nin haberine göre Salih, Türkiye ile dönemin Ulusal Uzlaşı Hükümeti arasında 2019’da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının geçersiz olduğunu öne sürdü. Dendias ise Türkiye’yi isim vermeden “İhtiyacımız olan, Libya halkının seçimlerde kendi iradesini ortaya koymasına izin verilmesidir” sözleriyle hedef aldı. Atina’nın Libya’daki seçimleri desteklediğini savunarak bütün yabancı asker ve paralı güçlerin özgür ve adil seçimler için ülkeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

UNSMIL tarafından Libya’nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli LSDF oturumları, 24 Aralık’ta yapılması planlanan parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin anayasal temelini görüşmek üzere 28 Haziran’da İsviçre’nin Nyon kasabasında başlamıştı. LSDF üyelerinin 5 Şubat’ta Cenevre’de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi başkanlığına Muhammed el Menfi, başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.