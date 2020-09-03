Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa göreve iade edildi

03 Eylül 2020 Perşembe, 21:54

Libya Başkanlık Konseyi, Perşembe günü aldığı bir kararla, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın görevi derhal devralacağına dair bir emir yayınladı. Konsey, Trablus ve diğer şehirlerde gerçekleşen protesto gösterilerinin hemen ardından Başağa'nın görevlerini askıya almıştı.

Başağa yayınladığı açıklamada, Konsey Başkanı ve Başbakan Fayiz es-Serrac ve üyelerin huzurunda, Trablus'daki konsey karargahında sorgulandığını ve toplantının beş saat sürdüğünü söyledi.

KUVVETLERİN BİRLİĞİ TEYİT EDİLDİ

Libya Observer'ın haberine göre Başağa, kendisine sorulan soruların, protestolar ve güvenlik prosedürlerinin yanı sıra, İçişleri Bakanlığı'nın geçen hafta Trablus ve diğer şehirlerde meydana gelen protestolardaki rolü etrafında şekillendiğini belirtti.

Başağa ayrıca, tüm güvenlik aygıtlarının, Başkanlık Konseyi'nin emri altındaki birlikteliğinin de teyit edildiğini sözlerine ekledi.