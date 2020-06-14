Libya krizi masada

14 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Libya’da son dönemde Türkiye’nin verdiği destekle Trablus merkezli Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nin (UUH) ilerlemesi ve Hafter cephesinin Mısır’ın girişimiyle ateşkes çağrısında bulunmasıyla sıcak gelişmeler yaşanırken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türkiye’ye geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, bugün İstanbul’da Rus mevkidaşlarıyla yapacakları görüşmelerin ana gündem maddelerini Libya ile İdlib’deki gelişmeler oluşturacak.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 10 Haziran’da yaptıkları telefon görüşmesinde Rus heyetin yapacağı ziyaretin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Lavrov ile Şoygu liderliğindeki heyetin ziyaretine ilişkin, “Bölgesel konularda istişarelerde ve eşgüdümde bulunulması öngörülmektedir” denildi. İdlib’de şubat ayında çok sayıda Türk askerinin şehit olmasına yol açan gerilimin ardından, 5 Mart’ta Erdoğan-Putin’in Moskova’da sağladığı mutabakattan sonra edilen ateşkesle Suriye’de son dönemde sahadaki gerilim düşerken Libya’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Libya’da Türkiye destekli ve BM’nin tanıdığı UUH güçleri Trablus genelinde kontrolü sağlayarak Sirte’ye dayandı. Ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter geçen hafta Mısır’a gitmiş, Kahire’den Libya’da ateşkes çağrısı yapılmıştı. UUH güçleri ateşkes çağrısını reddederken Türkiye de Libya diplomasisi kapsamında Rusya ve ABD ile görüşmeler yaptı. Erdoğan önce ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan ve Trump’ın, görüşmede iki ülke arasında Libya konulu çalışma grubu kurulmasını kararlaştırdığı ve bu kapsamda önce uzman daha sonra da bakan düzeyinde görüşmeler yapılacağı duyuruldu. Putin ile Erdoğan’ın yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada belirtilmese de Rusya ile bakanlar düzeyinde görüşmenin planlandığı ortaya çıktı.

FARKLI CEPHELER...

Türkiye ve Rusya, Suriye’de Astana süreci kapsamında işbirliği yapsa da Libya’da farklı cephelerde bulunuyor. Rusya, resmen hiçbir tarafa destek açıklamazken Rus özel savunma şirketi Wagner’e bağlı savaşçıların Hafter tarafında savaştığı biliniyor.

ABD, UUH güçlerinin ilerleyişiyle Rusya’nın Hafter güçlerine destek vermek için Libya’ya MiG-29 tipi savaş uçakları gönderdiğine ilişkin fotoğraflar yayımlamış, Moskova ise bu iddiayı reddetmişti. UUH güçlerinin ilerleyişinin ardından Mısır’dan gelen Libya’da ateşkes çağrısına da Rusya destek vermiş, Türkiye ise ateşkes çağrısının “ölü doğduğunu” açıklamıştı. Bugün yapılacak görüşmelerde hem Libya’da yaşanan tüm bu gelişmelerin, hem de İdlib’de dondurulan gerilimin ele alınması bekleniyor.