Libya’da ateşkes ve seçim çağrısı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Doğu Akdeniz uluslararası siyasetin ana gündem başlıklarından biri olmayı sürdürürken Libya’da dün çatışan taraflardan ülke genelinde ateşkes çağrısı geldi.

Ankara destekli, Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj, ülkedeki tüm askeri güçlerine derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi. Sarraj, fiili bir ateşkes için stratejik önemdeki “Sirte ve Cufra’nın silahtan arındırılmış bölgeler” olması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin doğusunda kontrolü elinde bulunduran, Halife Hafter güçlerinin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Akile Salih de “bütün taraflara acil olarak ateşkes” çağrısı yaptı.

Sarraj, “Nihai amaçlarının, tüm Libya topraklarının egemenliğini sağlamak, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması olduğu” söyledi. “Petrol saha ve limanlarında üretimin yeniden başlaması gerektiğini” belirten Sarraj, “Petrol gelirlerinin Ulusal Petrol Kurumu’nun (NOC) Merkez Bankası’ndaki özel hesabına yatırılmasını, Berlin Konferansı’ndan çıkan kararlar doğrultusunda kapsayıcı siyasi düzene ulaşana ve BM, BM Libya Destek Misyonu’nun yardımlarıyla şeffaf ve iyi bir yönetim sağlanana kadar bu gelirlerde hiçbir tasarrufta bulunulmamasını” istedi.

Sarraj, Mart 2021’e devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri çağrısı yaptı.

‘SİRTE YENİ HÜKÜMETİN MERKEZİ OLSUN’

Akile Salih de tarih vermeden seçim çağrısında bulundu. Salih ayrıca Sirte kentinin seçimle işbaşı yapacak yeni hükümetin geçici merkezi olmasını önerdi. İki açıklamada da ülkedeki petrol yönetimine yönelik blokajın kaldırılması talep edildi.

Libya’daki Birleşmiş Milletler misyonundan, “ateşkes ilanının ve siyasi sürecin yeniden başlatılmasının memnuniyetle karşıladığı” açıklaması geldi. Tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin ülkeden çıkması çağrısı yapıldı.

Tobruk cephesinin müttefiki Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi de “Ateşkesten duyduğu memnuniyeti” dile getirdi.

Mısır Parlamentosu, Libya’ya asker göndermek için Sirte ve Cufra’yı kırmızı çizgileri olarak belirten Sisi’ye yetki vermişti.

RUSYA GÖRÜŞMEYE HAZIR

AA’nın haberine göre UUH güçleri “askeri operasyonların durdurulması talimatına uyacaklarını” duyurdu. Öte yandan Rusya Dışişleri yetkilileri, “Türkiye ile Libya konusunda yapılan görüşmelerin sonraki turunu en yakın zamanda düzenlemeye hazır olduklarını, istenirse söz konusu görüşmelerin yarın dahi yapılabileceğini” açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hafta içinde Libya’yı ziyaret etmişti. Aynı gün Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Libya’daydı.

Maas, tarafların ve uluslararası müttefiklerinin ülkeyi silahlandırmaya devam ettiğini ifade etmişti. Sirte ve Cufra’nın silahsızlandırılmış bölgeler olması önerisini gündeme getirmişti.

ABD de, Libya’da Sirte ve Cufra’nın silahtan arındırılmasını içeren bir çözümün bulunması ve petrolün yeniden üretime başlaması kapsamında Libya’da görüşmeler yaptığını açıklamıştı. Bu arada Hafter cephesi petrole uyguladıkları blokajı geçici olarak kaldırma kararı aldığını duyurmuştu.