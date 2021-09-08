Libya’da IŞİD operasyonu

Libya makamları dün hükümet güçlerinin başkent Trablus’un güneyinde düzenlenen bir operasyonda üst düzey bir IŞİD üyesini yakaladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00
Libya’da IŞİD operasyonu
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Twitter’dan yaptığı açıklamada IŞİD’in önde gelen isimlerinden biri olduğu belirtilen Embarak el Hazimi’nin yakalanmasını “güvenlik güçlerimiz için büyük bir başarı” sözleriyle değerlendirdi.

Dibeybe, “Tutuklama IŞİD hakkında hayati bilgiler toplanmasına olanak sağlayacak” dedi. Hükümete bağlı Ortak Harekat Güçleri’nden yapılan açıklamada, Libya Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütüldüğü belirtilen operasyonda iki IŞİD üyesinin daha yakalandığı belirtildi. 


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