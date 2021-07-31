Libya'da stratejik Misrata-Sirte yolu açıldı
Libya'da stratejik önemdeki doğu ve batısını birbirine bağlayan Misrata-Sirte yolunun tamamı açıldı.
Libya’da gözler Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) liderliğinde aralık ayında yapılması beklenen seçimlerdeyken dün ülkenin stratejik önemdeki doğu ve batısını birbirine bağlayan yolun tümüyle açıldığı duyuruldu.
Geçen haziran ayında yaklaşık 2 yıldır kapalı olan sahil yolu kısmen açılmıştı. Misrata-Sirte yolunun tamamen açılmasına daha önce doğuda etkin Halife Hafter güçlerinin engel olduğu gündeme yansımıştı. AFP’nin haberine göre dün Ortak Askeri Komisyon’dan yapılan açıklamada, yolun açıldığı, seyahat edeceklerin güvenliği için tüm önlemlerin alınacağı belirtildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya Birlik Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Libya ilişkileri, Tunus’taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
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