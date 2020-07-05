Libya'da 'Türk askerlerinin bulunduğu üs vuruldu' iddiası

05 Temmuz 2020 Pazar, 18:15

Reuters'ın, ülkenin doğusundaki isyancı güçlerin komutanı Halife Hafter liderliğindeki sözde Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, saldırıyı gerçekleştiren uçakların kimliği belirsiz. Haberde ayrıca, üsteki HAWK hava savunma sistemlerinin imha edildiği ve TSK personelinden can kaybı yaşanmadığı iddia edildi.

Hafter güçlerine bağlı hesapların sık sık internet siteleri ve sosyal medya mecraları üzerinden yalan haber yaydıkları ve çeşitli propaganda çalışmaları yaptıkları bilinmekte.

Vatiya Hava Üssü'nün konumu

Vatiya Hava Üssü, Hafter güçlerinin 14 aylık hakimiyetinin ardından Libya ordusu tarafından ele geçirildi ve bu hamle Hafter güçlerinin geri çekiliş sürecinde önemli rol oynadı.