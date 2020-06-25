Libya'dan ateşkes için ön koşul: Hafter, Sirte ve Cufra’dan çekilsin

25 Haziran 2020 Perşembe, 17:11

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Rusya’nın açıkça Hafter güçlerine destek verdiğinin altını çizdi ve ABD’nin de Libya’daki krizi çözme konusunda isteksiz davrandığını vurguladı.

Kalın ayrıca, Libya'da "kalıcı ateşkesin" sağlanması için Hafter'e bağlı milislerin Sirte ve Cufra kentlerinden çekilmesi gerektiğini ve Libya hükümetinin bu yöndeki talebinin Türkiye tarafından desteklendiğini vurguladı.

STRATEJİK BÖLGELER VE PETROL

Kalın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, Libya'daki taraflar arasında barış anlaşmasının imzalandığı 2015 yılındaki duruma geri dönülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Hafter'e bağlı milislerin, stratejik bölgeleri "meşru hükümete" karşı atış rampası olarak kullandığını dile getiren Kalın, Hafter milislerinin, yürüttükleri savaşın maliyetini karşılamak için bu bölgelerdeki petrol kaynaklarını kullandıklarını da sözlerine eklemişti.

Türkiye, gönderdiği insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri ile Libya hükümetinin Hafter güçlerine yönelik gerçekleştirdiği püskürtme harekatına destek veriyor.