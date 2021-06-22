Libya'dan Türk şirketlerine çağrı
Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, ülkesinin 2011'den bu yana silahlı çatışmalardan ciddi bir şekilde etkilendiğini ve yeniden inşası için Türkiye'den şirketlerin geri dönmesini istedi.
Libya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehubi bakanlıkta Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ile görüştü.
Açıklamada, Libya hava sahası üzerindeki uçuşa yasak bölgenin kaldırılması için Türkiye'den yardım isteyen Şehubi'nin Büyükelçi Yılmaz ile iki ülke arasındaki ilişkilere dair birçok konuyu ele aldığı aktarıldı.
Şehubi, 2011'den bu yana yoğun çatışmaların yaşandığı Libya'ya Türkiye'den şirketlerin geri dönerek ülkenin inşasında rol almaları çağrısında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Libya'da 17 Şubat 2011'de başlayan ve 42 yıllık Muammer Kaddafi iktidarına son veren devrimin ardından bazı bölgeleri ve uluslararası havalimanını kontrol eden silahlı gruplar ile orduya bağlı güçler arasında çatışmalar çıkmış, özellikle 2014'te olayların şiddetlenmesi üzerine birçok ülke, Libya'daki diplomatik misyonlarını boşaltıp vatandaşlarını tahliye etmişti.
Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumunca, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.
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