Lider Trabzonspor'da durmak yok

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:30

Lider Trabzonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerindeki antrenmanda futbolcular, önce ısınma çalışması yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda ardından toparlanma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.



