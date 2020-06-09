Lig başlıyor; kendinize gelin!

09 Haziran 2020 Salı, 18:29

Pandemi nedeniyle liglere verilen ara bu cuma gecesi sona eriyor.

Büyük heyecan koronavirüs gölgesinde başlayacak.

Futbol dünyası ise bu heyecanı yaşamayı bırakıp farklı kavgaların içine girmiş durumda.

Gazeteci-yazar Serdar Dinçbaylı, yazısında bu kaotik duruma dikkat çekti.

İşte o yazı:

"Kendinize gelin beyler!

Birkaç gün sonra ertelenen liglerimiz yeniden başlayacak. Futbolun güzelliklerinin ön plana çıkması gereken günlerde başrol yine cadı kazanı muhabbetlerinde!

Sporda, Türkiye’ye örnek olması gereken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maalesef tuhaf işler peşinde!

GALATASARAY

Türkiye’nin sporda neredeyse tüm “İlklere” sahip kulübü. Pazar günü önemli bir deplasman maçı var. Kazanırsa şampiyonluğun yolu açılacak.

Ama soru ne Galatasaray’da?

Başkan Mustafa Cengiz’in rahatsızlığı nedeniyle boş kalan koltuğuna kim oturacak.

Bakın arkadaşlar, Sayın Cengiz görevinin başında. Seçime daha 1 yıl var. Çok iddialıysanız, ekibinizi kurar 2021 mayısına hazırlanırsınız. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal; lütfen şu an hepi topu 2 ay sürecek ligde şampiyonluğa kilitlenin. “Ben bunu yapmışım, sen bunu yapmışsın” mantığıyla disiplin kuruluna fazla mesai yaptırmanın bir alemi yok. 2 aylığına barış ilan edin. Şampiyonluğa ulaştıktan sonra ne haliniz varsa görün.

Hele hele bu kritik süreçte kimsenin üzerine taraftarı sürmeyin. Liseli-lisesiz kavgası hiç bir zaman olmamalı ancak önümüzdeki 2 ay hiç olmamalı.

Lütfen biraz akıl!

FENERBAHÇE

Ali Koç’u başkan yaparak büyük umutlarla lige başlayan Fenerbahçe’de işler istendiği gibi gitmedi. Şampiyonluğa uzak gibi görünen Fenerbahçe’nin matematiksel şansı sürüyor. Bu umudun peşinde birleşmek yerine didişmeyi tercih ediyorlar. İstifa eden Ersun Yanal’ın yerine neredeyse gün aşırı bir hoca geldi. Zamanı iyi kullanamadılar. 3 aylık karantina döneminde yeni hoca ile futbolcular birbirlerine ısınabilirdi.

Fenerbahçeliler’in Nihat Abisi, federasyon başkanı Nihat Özdemir’in boş boğazlık yaparak verdiği “Şike” demeci camiayı bir kez daha 3 Temmuz 2011’e götürdü. Bu tür koltuklarda oturan insanların daha dikkatli konuşmaları gerekiyor. Yönetimin ise konuya balıklama atlaması akılcı olmadı. Fevri başkan ve yöneticiler en çok kendi kulüplerine zarar verirler.

Başta Ali Koç ve camiaya mensup herkesin önümüzdeki 2 aya konsantre olmaları, Fenerbahçe’ye hem huzur getirecek hem de ligde iyi bir sıra ve Avrupa Kupaları yolu açacaktır.

BEŞİKTAŞ

Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim popülizm adına Siyah Beyazlılar’ın zaten düşük olan şansını tamamen bitirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin “Maziden bir şampiyonluk çıkartma” çabası hem beyhude hem de rakibini kışkırtıyor. Taraftara sevimli görünmek adına TFF’ye yapılan “1986-87 sezonu şampiyonluğunu Galatasaray’dan alıp bize verin” başvurusu Galatasaray’ı bu sene şampiyon yapacak en büyük motivasyondur, benden söylemesi.

Gerçek bir Beşiktaşlı’nın geçmişten kotarılmış değil, gelecekte kazanılacak şampiyonluklara daha fazla ihtiyacı vardır!

TRABZONSPOR VE DİĞERLERİ

Bordo Mavililer çok iyi gidiyorlar. UEFA’dan gelen men cezası tek sıkıntı olarak görünüyor. Durum ne olursa olsun yıllar sonra kazanılacak bir şampiyonluk camiaya büyük moral olacaktır.

En avantajlı Başakşehir. Zaten seyircisi yok, seyircisiz maç oynamaya alışık. Bir camia olmadıkları için camia içi huzursuzlukları da yok. Maalesef şampiyonluğa en yakın gördüğüm takım. Maalesef diyorum çünkü bana göre böyle bir takım olmamalı. İstanbul’un zaten bir sürü köklü futbol takımı var. Gençlere spor yapma imkanı sunmak yerine milyon dolarları 30 kişiye dağıtan bir sistemin içine girmek ancak AKP gibi popülist politika yapan bir partinin düşüncesi olabilir. Kaldı ki Başakşehirspor’u kendi ifadesine göre bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurdu.

Sistemin bu takımı lağvetmesi en büyük temennim. Seyircisi bile olmayan bir takımın şampiyonluğa ulaşması ise 30 yıllık bir spor yazarı olarak en büyük kâbusum!

Sivasspor ise bu karambolde şampiyonluğa ulaşırsa hiç şaşırmam."

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