Ligde Beşiktaş-Erzurum karşı karşıya geldi, art arda atılan goller Siyah-Beyazlıları coşturdu

20 Aralık 2020 Pazar, 18:48

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Necip Uysal, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup), Mensah (Dk. 73 Dorukhan Toköz), Ghezzal (Dk. 81 Atakan Üner), N'Koudou (Dk. 73 Larin), Aboubakar (Dk. 82 Güven Yalçın)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Farnolle - Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Donald, İbrahim Akdağ (Dk. 69 Sadiku), Obertan, Novikovas (Dk. 46 Muhammed), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 69 Emrah Başsan), Gomes (Dk. 80 Sissoko)

GOLLER: Dk. 59 (P) - Dk. 71 Aboubakar, Dk. 63 N'Koudou, Dk. 69 Vida (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Mensah, Necip Uysal, Vida (Beşiktaş) - İbrahim Akdağ, Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. 18'inci dakikada Josef de Souza'nın pasında Mensah'ın ceza sahası içinde kontrol etmeye çalıştığı top, Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

22'nci dakikada N'Koudou topu sol çaprazdan içeri kesti. Arka direkte Aboubakar ve Welinton meşin yuvarlağa doğru hareketlenirken, iki futbolcu da topa dokunamadı.

40'ıncı dakikada kaleci Ersin Destanoğlu istediği pası veremedi ve top Gomes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, Ersin Destanoğlu başarılı olurken sol çaprazda topu önünde bulan Ömer Şişmanoğlu'nun kötü vuruşu dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada Gomes'in pasıyla topla buluşan Muhammed, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak zayıf şut Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

57'nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan bindiren Necip Uysal, ceza sahasına girdi ve ortasını yaptığı sırada Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.

59'uncu dakikada topun başına geçen Aboubakar, topu ağlara gönderdi: 1-0.

63'üncü dakikada Beşiktaş, Aboubakar ile kontra atağa çıktı. Bu oyuncunun pasıyla savunma arkasına sarkan Mensah, topu ceza sahasına kadar sürdü ve sonrasında N'Koudou'ya "al da at" pası verdi. N'Koudou topu boş ağlara göndererek farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.

69'uncu dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan içeri kestiği ortaya ön direkte şık bir dokunuş yapan Vida, ağları sarstı: 3-0.

71'inci dakikada hızlı paslarla rakip ceza sahasına giren Beşiktaş'ta Atiba'nın pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgeden topa vuran Aboubakar, bir kez daha meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, sahasında BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.